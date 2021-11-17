"Вернулась": Акиньшина рассекретила информацию о своем месте жительства

Оксана Акиньшина тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз.

Примерно пять лет назад блондинка уехала на ПМЖ в Швейцарию вместе со своим супругом – кинопродюсером Арчилом Геловани и двумя общими детьми. Звездная семья обосновалась в одном из курортных городков в Альпах, и какое-то Оксана Акиньшина даже демонстрировала кадры счастливой заграничной жизни, но потом что-то изменилось.

Примерно год спустя актриса объявила о намерении развестись с продюсером. Впрочем, развод, судя по всему, так и не состоялся. Впоследствии паре удалось помириться, и люди решили, что блондинка так и осталась в Швейцарии. Сегодня же актриса наконец рассекретила место своего пребывания.

Знаменитость разместила в своем инстаграм-аккаунте собственное фото на фоне окна, за которым раскинулась Москва. Артистка призналась, что это ее любимый город, который уже даже стал для нее родным.

"Некоторые коллеги думают, что я до сих пор живу в Швейцарии, хотя уже три года как вернулась в Москву," – призналась актриса.

Вернулась актриса в столицу одна или с мужем, неизвестно. При этом в Сети уже давно ходят слухи о связи Оксаны Акиньшиной с коллегой Данилой Козловским. Многие считают, что именно ради нее он оставил свою возлюбленную. Однако это слухи так и не нашли официального подтверждения.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что изуродованные дети Оксаны Акиньшиной вызвали шок.