"Хочу идти дальше": получившая жуткую травму на льду Бородина жертвует здоровьем

Подробностями звезда поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Ранее она неудачно упала на своем выступлении с фигуристом Дмитрием Соловьевым.
Ксения Бородина обратилась к медикам, и они поставили неутешительный диагноз: трещина в ребре. Вердикт заставил теледиву переживать за свое здоровье, но отказываться от участия в шоу "Ледниковый период" она не собирается.
Несмотря на боли, звезда экрана будет продолжать кататься. По словам знаменитости, она не может оставить проект. "Хочу идти дальше", — заявила Ксения Бородина.
Судя по всему, ведущая "Дома-2" взяла себя в руки и окрепла духов, поскольку еще недавно она думала о том, чтобы уйти с ледового шоу. Однако ради армии поклонники и дочерей, которые за нее болеют, звезда решила остаться в проекте.
Как писали "Дни.ру", Ксению Бородина очень расстраивают низкие оценки, которые выставляют ей строгие судью "Ледникового периода". Больше всего критики она слышит от тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Ранее за теледиву вступилась ее коллега Регина Тодоренко, которая является членом жюри проекта. Ведущая и сама участвовала в ледовом шоу ,поэтому не понаслышке знает, как трудно неподготовленному участнику выступать.