Известная актриса Дитковските в трусах заявила о рождении третьего ребенка

Звезда сериалов "За час до рассвета", "Последняя статья журналиста" и фильма "ЖАRА" Агния Дитковските сообщила радостную весть. В семье 33-летней звезды произошло пополнение. Агния произвела на свет третьего наследника.
Новоиспеченная многодетная родительница сообщила о появлении малыша в личном инстаграм-аккаунте. Как оказалось, ребенок Дитковските родился 3 ноября. Вероятно, Агния и новорожденный уже выписались из перинатального центра и находятся дома. Пол и имя крохи артистка пока оставила в секрете.
Знаменитость похвасталась подписчикам снимком, на котором запечатлена с большим животом. В кадре Дитковските сидит в кресле в позе бабочки. Агния облачена в белый джемпер и трусики в тон.
Летом звезда отечественного кино и сериалов вышла замуж. Свадьбу играли тайно. Супругом актрисы стал ресторатор Богдан Панченко.
Напомним, Агния Дитковските была замужем за коллегой по цеху Алексеем Чадовым. В этом браке звезда родила первенца – сына Федора. Агния и Алексей оформили развод в 2015-м.
В 2017 году Дитковските во второй раз познала радость материнства. Кто является отцом этого ребенка Агнии – точно не известно.
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