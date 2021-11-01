Замученная Макеева с мужем сбежали из России

Пасынок Анастасии Макеевой поделился радостной новостью с подписчиками.

Поклонники заметили, что Анастасия Макеева с супругом Романом Мальковым стали чаще наведываться в Турцию. Они решили спросить, почему телеведущая с избранником частенько убегают из России, у ее пасынка Андрея.

Молодой человек в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта раскрыл все карты. Сын Малькова живет вместе с отцом и его новой женой. Оказывается, актриса купила жилье в Турции. Предположительно – в курортной Анталье. Поэтому теперь семья чаще имеет возможность наслаждаться солнцем и морем.

Судя по фото и роликам в микроблоге артистки, Анастасия Макеева с мужем уже освоились. В новом жилье уже имеется и мебель, и другие предметы быта. К слову, россияне заметили, что в последнее время звезда стала все чаще улыбаться. Видимо, на ее настроении сказалась покупка недвижимости.

Напомним, еще недавно Анастасия Макеева находилась в довольно плохом состоянии. В начале сентября она попала в больницу. Проблемы в семье и постоянные разбирательства с бывшей женой ее нынешнего мужа замучили знаменитость, и у нее случился нервный срыв. Болезнь дала осложнение на голосовые связки, после чего ведущая долго не могла говорить. Ее положили в больницу.



Как писали "Дни.ру", теледива и многодетный бизнесмен сыграли свадьбу в этом году. Известно, что в Турции чета намерена не только отдыхать, но и работать. Ранее Анастасия Макеева запустила собственную линию одежды и уже свою с местными швейными фабриками.