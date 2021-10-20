"Может часто, но коротко": Макееву с новым мужем срочно отправили к сексологу

По мнению эксперта, у телеведущей и Романа Малькова есть большие проблемы в сексуальной жизни. Она отметила, что такие мужчины, как супруг звезды – нарциссы, которые мнят себя героями в интиме. Однако, как отметила специалист, они быстро вспыхивают, но также быстро гаснут.
Сначала, по словам сексолога, такой тип мужчин занимаются интимом "часто, но коротко". Но спустя какое-то время их пыл тухнет, а жена становится несчастной. Перелыгина отметила, что сейчас Анастасия Макеева на гормональном подъеме, поэтому успевает удовлетвориться. Отсутствие разрядки компенсируются романтикой и эмоциями.
Эксперт полагает, что по мере привыкания друг к другу неудовлетворенность в интимной сфере у звездной пары будет лишь нарастать. Из-за этого, отмечает сексолог, развиваются серьезные функциональные половые дисфункции и психические проблемы.
Елена Перелыгина посоветовала Анастасии Макеевой, пока не поздно, пойти с супругом к сексологу, причем, "в срочном порядке".
Напомним, ранее бывшая жена Романа Малькова выиграла суд над мужем, который тянется уже не один месяц. Она заплатила крупную сумму, чтобы доказать свою правоту. Теперь мужчина обязан погасить долг по алиментам.
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