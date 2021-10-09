Навка крепко приложила разведенную Муцениеце

Звезда "Закрытой школы" в паре с фигуристом Александром Энбертом борется за победу в новом сезоне ледового проекта. Однако успехи Агаты пока оценивают довольно низко. В первом выпуске пара получила 11,50 баллов и оказалась в конце конкурсного списка. Бессменная председатель жюри Татьяна Тарасова раскритиковала выступление Муцениеце и отметила ее развязавшиеся шнурки.
Вторая попытка удалась гораздо лучше. "Небо и земля", – считает Татьяна Анатольевна. А вот Татьяна Навка с председателем жюри не согласна. Она буквально плюнула в лицо Агате, сказав, что ее выступление лишено какого-либо артистизма. Естественно, для Муцениеце, как для актрисы, подобное замечание стало гораздо более болезненным, чем критика в адрес спортивной техники.
Поклонники Агаты в Сети тоже разделились в мнениях. Одни поддерживают девушку и желают ей успехов на льду, а другие утверждают, что Агата "тяжеловата для ледового шоу". Муцениеце не унывает и делится в своем блоги мыслями о том, как потихоньку идет к мечте.
Ранее Агату Муцениеце заподозрили в связи с женатым актером Артемом Алексеевым. Ее даже обвинили в разрушении семьи. Однако артистка сразу опровергла все слухи.
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