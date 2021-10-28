Не только за слова о Дне Победы: назван новый повод наказать Моргенштерна

Громкие слова эпатажного рэпера о бессмысленности масштабного празднования Дня Победы не оставили равнодушными не только простых россиян, но и возмутили многих известных личностей. В частности о действиях Алишера Моргенштерна высказался экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.
Спортсмен слышал о том, что словами музыканта уже заинтересовался Следственный комитет, и совсем не удивлен. Мужчина считает, что представителям правопорядка давно пора обратить внимание на действия рэпера – об этом сообщил RT.
Боец отметил, что слова о Дне Победы – это совсем не единственный повод для наказания музыканта. Ранее Шлеменко уже называл артиста "бесом" и говорил о том, что его тексты способствуют развращению несовершеннолетних и могут быть опасны для молодых людей. Судя по всему, боец считает это еще одним веским поводом для разбирательств соответствующими органами.
"Его могут посадить? Давно пора. И не только за это. Не понимаю, почему его еще не посадили," – заявил боец.
Также в комментарии порталу Sport24 спортсмен подчеркнул, что лично ему вообще не хочется говорить об эпатажном музыканте.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Алишеру Моргенштерну смачно врезали после скандала с Днем Победы.
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