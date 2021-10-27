"Генетический мусор": Моргенштерну смачно врезали после скандала с Днем Победы

Недавно Моргенштерн сделал шокирующее заявление о Дне Победы. Музыкальный критик Алексей Певчев проанализировал слова певца.

Уже несколько дней вся общественность обсуждает интервью Моргенштерна на "Ютуб" канале Ксении Собчак. Музыкант высказал свое мнение по поводу Дня Победы, чем оскорбил большую часть населения. Артист думает, что "гордиться просто нечем", а на парад нужно тратить меньше денег.

"Это ужасное заявление человека абсолютно безграмотного, непатриотичного в самом плохом смысле слова, человека непосвященного в силу того, что человек глупый, откровенно", – дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Алексей Певчев .

Музыкальный критик продолжил свою мысль. Он объяснил, почему для звезды это должен быть особенный праздник. Все дело в национальности 23-летнего парня.

"Моргенштерн – дитя того времени, в котором он вырос, худшее дитя. Он не понимает одной вещи. Он наполовину – русский, наполовину – башкир. Для фашизма он – генетический мусор", – сказал он.

Сегодня в Сети начали появляться слухи о том, что Алишеру может грозить настоящий тюремный срок до пяти лет лишения свободы. Следственный комитет пообещал проверить его слова. По мнению эксперта, Моргенштерн обязан искупить свою вину, но другим способом.

"Должно быть серьезное извинение. Я, конечно, против того, чтобы он получал реальный срок, но я думаю, что он получил хорошую встряску. Он постоянно кичится своими миллионами. Вот чтобы эти миллионы пошли ветеранам или на патриотическое воспитание", – подытожил он.