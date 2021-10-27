"Генетический мусор": Моргенштерну смачно врезали после скандала с Днем Победы

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кусок кожи слетел": Покалеченный сын Орбакайте лишился руки
"Перестал ходить": Изведенный раком Газманов сорвался на крик
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
Промежность на весь экран: Каменских взбесила россиян похабным видом
партнеры
Четверг
28 октября
Лента новостей
08:46
Беременная Порошина сбежала от известного режиссера: Мне пришлось
08:40
Обрекают на смерть: страшная правда о состоянии 81-летней Светличной
08:13
Даже на Первом канале: Ургант посмеялся над Лукашенко
06:24
Легкий способ привлечь деньги: 10 денежных дней ноября
04:43
Сладкий ноябрь: три знака зодиака, для которых конец осени станет самым счастливым
02:32
Как правильно воспитать ребенка: определяем характер по линиям на руке
00:22
День святого Ефимия: приметы и запреты 28 октября
21:40
Избитая невеста и ОМОН: свадьба Солнцева с беременной падчерицей закончилась жесткой дракой
21:01
Донбасс обвинил Белоруссию в предательстве: Вы помогаете тому режиму
20:33
"Это просто отвратительно": изуродованные дети Акиньшиной вызвали шок
20:22
В Екатеринбурге подростки избили полицейского
20:11
Дерево упало на детскую коляску в подмосковном Талдоме
20:04
"Инвалидность оформлять будете?": Тодоренко напугала страшным диагнозом
19:54
Избивавший женщин Башаров вывалил переписку с бывшей
19:27
Многодетная мать стала новым детским омбудсменом в России
19:20
Беременная Костенко бьется в истерике после слов о разводе с Тарасовым
19:02
Собчак дала смачную оплеуху смешавшему ее с грязью за смертельное ДТП Соловьеву
18:52
Извращенец Панин выставил напоказ бритый лобок
18:20
"Выбрал массаж простаты": Газманов увлажнил досадные покраснения
18:20
Политолог Корнилов о ситуации в Донбассе: Украине дали отмашку
18:17
От чего толстеет Мария Порошина: актриса обратилась к специалистам
18:16
"Зачем я живу": пропавшая Светличная ужаснула народ
17:48
Бывший муж успокоил остро отреагировавшую на сплетников Порошину: Маня, это было и будет
17:42
Положительный тест: любимую женщину Баскова увезли в больницу
17:32
Примкнувшая к зэкам мать Шаляпина катится по наклонной
17:24
Бросивший старуху Гоген Солнцев женится на молоденькой падчерице
17:05
"Не в курсе": во МХТ шокированы новостью о назначении Хабенского худруком
16:59
Разрывает в клочья: СМИ опубликовали кадры жуткой драки звезды турецких сериалов с экс-женой
16:32
"Знает слабые стороны": Урвавшего завидный куш Хабенского обласкал известный актер
16:26
"Теперь начали гавкать": известный актер врезал коллегам за оплеванную Зудину
16:12
"Генетический мусор": Моргенштерну смачно врезали после скандала с Днем Победы
15:58
Известный режиссер о лишившейся обаяния Толстогановой: Превратилась в ограниченную и мягкотелую
15:53
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
15:51
Директор крымского музея объяснил передачу скифского золота Украине политикой
15:47
"Есть возможность нанести удар": бывший муж готов лишить Гагарину имущества
15:33
Россию на "Детском Евровидении-2021" представит опытная певица
15:32
В Кремле прокомментировали турецкие поставки дронов Киеву
15:21
Волочкова дала оплеуху беременной жене экс-супруга: Кошелка
15:12
Известный продюсер сообщил о разводе Собчак и Богомолова
15:08
Признаются в любви, целуются, прижимают друг друга: что творится между женатым Родригезом и Варнавой
15:01
Королева сделала неожиданный подарок сбежавшей из страны Маркл: Трогательный жест
14:48
Подстава: хитрая Собчак и простушка Бородина столкнулись лбами на телешоу
14:39
Песни под гитару и Гришаева с "Саночками": Добронравов из "Сватов" душевно отпраздновал 60-летие
14:38
Новое обвинение в адрес Тарзана: всплыло интимное видео мужа Королевой
14:27
Грозит до пяти лет колонии: слова Моргенштерна проверят в Следственном комитете
14:23
Жирующая Водонаева плюнула в бедных россиян: Зачем ты мне нужен, пес?
14:21
В Орске приезжий убил свою сестру в присутствии ее ребенка
14:03
Звезда "Зены – королевы воинов" сообщила о перезапуске сериала и выходе героини на пенсию
14:02
Беременная Костенко намекнула на развод с Тарасовым: Хорошие новости для Бузовой
13:52
В самое сердце: Джоли впервые ответила на вопрос о новом романе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев
Истасканной по врачам Макеевой поставили страшный диагноз: Обречена
"Я выступлю спонсором": стало известно, кто стоит за Бузовой
Сын плюнул в лицо страдающей деменцией престарелой Светличной
Собчак дала смачную оплеуху смешавшему ее с грязью за смертельное ДТП Соловьеву
Раскрыта тайна внезапного успеха Бузовой: Не позволили уйти
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Генетический мусор": Моргенштерну смачно врезали после скандала с Днем Победы

"Генетический мусор": Моргенштерну смачно врезали после скандала с Днем Победы

Недавно Моргенштерн сделал шокирующее заявление о Дне Победы. Музыкальный критик Алексей Певчев проанализировал слова певца.
прочитано 1061 раз

Уже несколько дней вся общественность обсуждает интервью Моргенштерна на "Ютуб" канале Ксении Собчак. Музыкант высказал свое мнение по поводу Дня Победы, чем оскорбил большую часть населения. Артист думает, что "гордиться просто нечем", а на парад нужно тратить меньше денег.

ПО ТЕМЕ

Грозит до пяти лет колонии: слова Моргенштерна проверят в Следственном комитете

"Некорректно формулирую мысли": затравленный Моргенштерн нелепо оправдался за слова о Дне Победы

 Алишер Тагирович Моргенштерн

Алишер Тагирович Моргенштерн рэпер, музыкант

"Это ужасное заявление человека абсолютно безграмотного, непатриотичного в самом плохом смысле слова, человека непосвященного в силу того, что человек глупый, откровенно", – дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Алексей Певчев .

Музыкальный критик продолжил свою мысль. Он объяснил, почему для звезды это должен быть особенный праздник. Все дело в национальности 23-летнего парня.

"Моргенштерн – дитя того времени, в котором он вырос, худшее дитя. Он не понимает одной вещи. Он наполовину – русский, наполовину – башкир. Для фашизма он – генетический мусор", – сказал он.

Сегодня в Сети начали появляться слухи о том, что Алишеру может грозить настоящий тюремный срок до пяти лет лишения свободы. Следственный комитет пообещал проверить его слова. По мнению эксперта, Моргенштерн обязан искупить свою вину, но другим способом.

"Должно быть серьезное извинение. Я, конечно, против того, чтобы он получал реальный срок, но я думаю, что он получил хорошую встряску. Он постоянно кичится своими миллионами. Вот чтобы эти миллионы пошли ветеранам или на патриотическое воспитание", – подытожил он.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Моргенштерн. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 27 октября 2021, 16:12 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле

комментарии

Ответить:

Гость886874
Пожаловаться Ответить
Не пишите, не зовите, не приглашайте, не печатайте- и не будет у подлеца миллионов- сами делаете ему бабло- животное
Олеся Комарова
Пожаловаться Ответить
Настоящих ветеранов, практически не осталось. Если и доживают свои дни в голоде и холоде. Празднуют День Победы тыловые крысы и предатели, которые с убиенных солдат снимали ордена и себя обвешивали чужими заслугами. И очень странно, что с каждым годом ветераны всё моложе и моложе.
Сергей.
Пожаловаться Ответить
Если об этом... (непечатное слово) не упоминать ежедневно в СМИ, то он со своим эпатажем сдуется как воздушный шарик.
Гость883765
Пожаловаться Ответить
генетический мусор
..Гость
Пожаловаться Ответить
Вот чтобы эти миллионы пошли ветеранам или на патриотическое воспитание", – подытожил он.****
найдется куча ходов и лазеек,чтобы этот <цензура> остался безнаказанным...
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Детей вы больше не увидите": Гордон сорвался на женщину в эфире Первого канала

Остаться равнодушным было невозможно
Шоу-бизнес

Новое обвинение в адрес Тарзана: всплыло интимное видео мужа Королевой

Тарзан признался в существовании видео
Шоу-бизнес

"Любимая моя": Плюнувший на жену Николаев прильнул к молодой красотке

Артисту пришлось выбрать
Шоу-бизнес

"Ни разу не дала": неприступная Розанова отвергла любвеобильного Абдулова

У актрисы была бурная молодость

Гороскоп

Легкий способ привлечь деньги: 10 денежных дней ноября
Сладкий ноябрь: три знака зодиака, для которых конец осени станет самым счастливым
Идеальная пара: какие знаки зодиака будут любить друг друга до конца дней
Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года

Здоровье

Ковидом в России за сутки заболели 36 582 человек
В Кремле заявили об отсутствии планов вводить локдаун в Москве
В России выявили 36 446 заболевших ковидом за сутки
В России зарегистрировали 37 930 новых случаев коронавируса

Спорт

Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина
Раздавленная Загитова показала после скандала стертые в кровь ноги
Вскрылась тайная связь Загитовой и Медведевой на рабочем месте

Регионы

В Екатеринбурге подростки избили полицейского
В Орске приезжий убил свою сестру в присутствии ее ребенка
В Петербурге вооруженный пассажир автобуса устроил дебош и умер
В Красногорске в жилом доме произошел взрыв газа
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+