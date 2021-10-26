"Некорректно формулирую мысли": затравленный Моргенштерн нелепо оправдался за слова о Дне Победы

На музыканта обрушилась волна критика и жестких нападок. Организация "Ветераны России" даже намерилась подать в суд на артиста и выпороть его. Суля по всему, 23-летний певец осознал, что дело приняло серьезный оборот, и решил разрядить обстановку.
В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Алишер Моргенштерн довольно нелепо оправдался. Он заявил, что его неверное поняли, а слова вытащили из контекста. Он отметил, что приносит извинения всем, кого задели его слова про День Победы.
Кроме того, исполнитель подчеркнул, что не умалял важность и значимость события, а просто откровенно сказал, что не понимает. При этом рэпер обвинил СМИ в том, что они переиначили его высказывания "в своих грязных целях".
Кроме того, Алишер Моргенштерн посетовал на то, что его слова о том, что ветеранам нужно выделить дополнительные средства, вовсе не вошли в нашумевшее интервью с Ксенией Собчак. "К сожалению, некорректно формулирую мысли", – заявил артист.
Как писали "Дни.ру", Алишер Моргенштерн в беседе с журналисткой отметил, что не понимает праздника Дня Победы, и зачем на него ежегодно тратятся миллионы рублей. В частности, кумира молодежи за эти слова резко раскритиковал Иосиф Пригожин.
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