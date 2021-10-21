"Ситуация усугубляется": подруги попавшей под влияние мужа Макеевой бьют тревогу

Подруги подозревают, что Роман Мальков держит Анастасию Макееву под своим жестким контролем.

В очередном выпуске программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на телеканале "Россия 1" гости студии обсудили те события, которые происходят в жизни популярной актрисы. Несколько месяцев назад Анастасия Макеева вышла замуж за строителя Романа Малькова и теперь выглядит очень счастливой, однако некоторые ее знакомые считают, что все не совсем так, как кажется.

В студии появилась подруга актрисы Тамара Космынина, которая рассказала, что новый муж сильно сократил круг общения звезды. В числе прочих с подачи супруга Анастасия Макеева перестала общаться и с Евгенией Машко, с которой дружила восемь лет. Машко вышла на связь со зрителями и призналась, что ее мучают серьезные опасения. Женщина даже подозревает, что Мальков чем-то опаивает возлюбленную. Он отобрал у актрисы телефон, заблокировал подруг и теперь только он отвечает на звонки.

"Ситуация с каждым днем усугубляется, становится все только хуже и хуже," – заявила обеспокоенная Машко.

Женщина переживает за здоровье своей прежде близкой подруги, но Мальков не подпускает ее даже близко. Поэтому о том, как сейчас живет Макеева, приятельницы могут судить лишь по соцсетям актрисы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастсию Макееву вместе с новым мужем срочно отправили к сексологу.