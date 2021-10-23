Манукян нажил врагов из-за дел отца: Угрожали убийством

Давид Манукян дает много интервью, где рассказывает о себе всю правду. Так, в одном из интервью стало известно о бизнесе отца.

Давид Манукян – известный российский блогер армянского происхождения, который стал популярным благодаря роману с певицей Ольгой Бузовой. О молодом парне из Новосибирска начали говорить пару лет назад, когда он стал встречаться с самой знаменитой телеведущей в России. Но некоторые считают, что бывший танцор пробился благодаря своему таланту.

Отец начинающего певца Ашот Манукян все еще живет в столице Сибири и пока не планирует переезжать в Москву. В одном из интервью Манукян-младший честно рассказал о ситуации с домом, которая принесла его родителю огромное количество проблем.

Почти десять лет назад на собственном участке отец знаменитости построил дом в три этажа, в котором была 21 квартира. Оказалось, что в России это нелегально и суд решил снести постройку. Единственное, никто за семь лет так этого и не сделал. Семье Манукяна приходилось тяжко. По словам артиста, им даже угрожали.

"Мне угрожали, что убьют меня и моего сына, судились со мной, жаловались везде", – рассказал он.

Ашот Манукян пожалел, что когда-то связал свою жизнь с этим участком и домом, так они доставили слишком много хлопот. К сожалению, эта ситуация сильно отразилась на его здоровье. Мужчина страдает сахарным диабетом.