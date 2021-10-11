Помогай сама себе: никто не смог спасти пострадавшую на съемках шоу Макееву

Каждый шаг благоверной влюбленный Мальков стремился для истории запечатлеть на телефон. Вот Анастасия выходит на сцену, вот она дает интервью, вот поправляется перед зеркалом – красавчик Роман всегда рядом.
Его можно понять, ведь с ним такая шикарная женщина. Правда, как оказалось, недавно Макеева едва не лишилась своей красоты.
"После участия в шоу "Точь-в-точь!" у меня из-за пластического грима начались проблемы с лицом и с волосами", – вдруг призналась актриса. Напомним, пятый сезон вышел в эфир Первого канала 14 февраля 2021 года, спустя пять лет после предыдущего. Его победителем стала Анастасия Спиридонова, а у Анастасии Макеевой было второе место.
"Я долго пыталась себе помочь, потому что никто не мог это сделать, – вспоминает актриса. – И мне пришлось помогать себе самостоятельно. Я восемь месяцев разрабатывала уникальный продукт с живым коллагеном, который сейчас продается во многих салонах и клиниках – сама договариваюсь с ними о продажах. Он помогает вернуть волосам и коже то состояние, которое было в школьные годы".
Макеева признается, что вложила в этот продукт много денег – примерно стоимость трехкомнатной квартиры в Москве. Но, судя по интересу покупателей, затраты скоро окупятся сторицей – шампунь и маска стоят 2 тысячи рублей, а кондиционер уходит по 1800.
Оценить волшебные средства от цветущей красотой Макеевой уже смогли многие участники концерта в Кремле – супруг Анастасии за кулисами вручал всем пакеты с косметикой от любимой жены, чтобы ее коллеги могли лично убедиться в эффективности и действенности.
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