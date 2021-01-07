Донцова вышла на связь после сообщения о смерти

Дарья Донцова была крайне удивлена, когда увидела заголовки о своей смерти в утренних новостях. Кто-то без зазрения совести похоронил абсолютно здоровую сценаристку. Слухи стремительно разлетелись по всему интернету, поэтому ей пришлось лично обратиться к многочисленной аудитории.

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