Донцова вышла на связь после сообщения о смерти

Чтобы наверняка предотвратить дальнейшее распространение ложной информации, Дарья опубликовала ролик и рассказала о том, как в ее руки попал смонтированный сюжет, где якобы Екатерина Андреева объявила о кончине автора бульварных детективов.
По словам злоумышленников, Донцова то ли сейчас умирает, то ли уже умерла в больнице города Сочи. Правда, не совсем понятно, как писательница резко оказалась на юге России, и что она вообще там забыла.
"Дорогие, не верьте сообщению о моей кончине. Я здорова, как корова! Я мумия, только что умершая, обладаю прекрасным аппетитом", – пошутила 68-летняя звезда.
Стоит отметить, что Дарья действительно появилась на вечерней службе в храме, а после присоединилась к вкусной трапезе. Могут ли так покойники?
Напомним, что Донцова одержала победу над онкологическим заболеванием – в 2010 году ей диагностировали рак молочной железы. Автор российских детективов не опускала руки и боролась несколько лет. Дарья прошла 18 курсов химиотерапии, а также перенесла четыре операции. Сейчас она продолжает наблюдаться у врачей и тщательно следит за своим здоровьем.
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