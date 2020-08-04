Порадуй, доча, мужиков: мать погнала ошарашенную Хилькевич на резкое увеличение груди силиконом

33-летняя Анна Хилькевич до сих пор была известна в основном благодаря съемкам в телевизионных сериалах "Барвиха" и "Универ. Новая общага". Но столь же значимых ролей давно нет. Поэтому теперь об актрисе чаще говорят лишь в связи с ее огромной искусственной грудью.



В мае 2011 года Хилькевич вышла замуж за директора по объектам телесериала "Барвиха" Антона Покрепу, который и предложил ей роль в этом сериале. Но в ноябре 2012 года пара развелась. И тогда Анюта поняла, что, возможно, с увеличенной грудью ее личная жизнь будет удачнее.

"В тот год я развелась со своим первым мужем и решила начать жизнь заново – разведенная, счастливая и уже достаточно популярная, – говорит Хилькевич. – А еще решилась на пластическую операцию по увеличению груди. Основной вопрос который меня волновал, можно ли будет кормить детей, имея имплантанты? Ответ оказался положительным. Я дождалась окончания съемок в очередном сезоне "Универа", промониторила рынок, опросила всех знакомых и подруг и подобрала себе клевого доктора!"

Уже скальпель был наготове, а силиконовые вкладки лежали в лотке. Но оставалась одна деликатная проблема. "Я не могла набраться смелости и рассказать маме о своем решении, а дату операции мне уже назначили, – вздыхает Хилькевич. – В в общем, сижу я с мамочкой на кухне, пьем чаек. И тут мне мама говорит: "Доченька! Мне тут сон приснился, что у тебя такая большая грудь! Просто огромная!" И, как вы понимаете, я не смогла дальше молчать. Она вздохнула и сказала "Да, доченька! Я понимаю. Вы с сестрой пошли не в мою породу, а в папину".

За пять дней до операции актриса познакомилась со своим очередным будущим мужем -с 7 августа 2015 года она замужем за бизнесменом Артуром Волковым. "Но на первое свидание с ним я уже поехала со своими "новыми подружками" – признается она. И вот уже больше 8 лет я ни капли не жалею. Хотя нет, долго лежать на твердом массажном столе все же неудобно".

Поклонников певицы эти ее откровения порадовали. "Сделала себе радость – порадуй мужиков. Покажи", – упрашивают красавицу подписчики в "Инстаграме".