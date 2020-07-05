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Шоу-бизнес
47-летняя Наташа Королева стала няней

47-летняя Наташа Королева стала няней

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в необычном образе. Общественность осталась в восторге.
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В свои 47 лет Наташа Королева может похвастаться чувством стиля, которым не обладают молодые работницы глянцевых изданий. Певица вызывает восторг своими яркими, нетривиальными образами.

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Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

В этот раз артистка решила уложить волосы и примерить пестрое платье. Наташа Королева превратилась в сказочную няню Мэри Поппинс из серии всемирно известных повестей.

Поклонники оценили преобразование кумира по достоинству. "Наташенька, прекрасно выглядишь, как девочка! Так держать!", "Красотка, без макияжа вы просто крутая!", "Не всем дана натуральная красота. Вас Бог наградил", "Красотка! Обожаю! Плохо, что на Украине нам вас не показывают. Вот только в "Инстаграме" и любуемся нашими любимыми артистами", "Наташенька просто Бомба! Была ею, есть и будешь всегда!", – написали неравнодушные комментаторы.

Стоит отметить, что новый образ Королевой отсылает к началу карьеры певицы. Тогда артистка тоже носила челку, что соответствовало моде девяностых годов. Правда Королева тогда укладывала волосы на бок.

Автор: 5 июля 2020, 16:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

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