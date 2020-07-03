Муж Королевой показал трогательное видео со свадьбы

Сергей Глушко (Тарзан) опубликовал в личном блоге архивное видео со свадьбы с Наташей Королевой. Пара поженилась в 2003 году.

На кадрах из ЗАГСа видно, как молодожены дурачатся, изображая нежелание ставить подписи в документ. На кадрах счастливые влюбленные смеются, болтают и держатся за руки.

Артист пошутил, что в тот момент они проголосовали за поправки в семейное положение. Пару Наташи Королевой и Сергея Глушко можно назвать одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе. Ребята вместе уже почти 20 лет.

Поклонники пришли в восторг от ностальгического видео. "Классная пара на все времена (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие красивые) По-моему совсем не изменились!", "Молодые, веселые и очень красивые, счастья вашей семье", "Классное видео... Столько лет эта пара вместе... Приятно смотреть", "Какая красавица-супруга! А темперамент какой! Класс! Красивая и гармоничная пара!" – пишут в комментариях.

У Наташи Королевой и Сергея Глушко есть сын Архип. Парню недавно исполнилось 18 лет. Юноша окончил первый курс Высшей школы экономики и решил попробовать себя в музыке – он выступает под псевдонимом Грек. Такое необычно имя мальчик выбрал из-за любви к классической философии. Певица надеется, что Архипу повезет, и к нему придет успех.