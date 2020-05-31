Карина Кокс об уходе из группы "Сливки": У меня настал кризис

Карина Кокс стала участницей нашумевшего шоу на телеканале НТВ "Маска". Певица произвела настоящий фурор. Больше всего жюри и зрители проекта оценили номер Кокс, в котором девушка предстала в костюме волка.

Фанаты группы "Сливки" с уверенностью смогут сказать, что свой творческий путь Карина начинала абсолютно в другом амплуа. Будучи студенткой Кокс вместе с единомышленниками собрала собственный коллектив. Небольшой ансамбль, с которым певица выступала на различных площадках Санкт-Петербурга, просуществовал недолго. Судьба молодой певица решилась после очередного концерта коллектива. Именно тогда Карину заметил Евгений Орлов и решил взять под опеку проект Кокс, переименовав его в "Сливки".

Спустя некоторое время группа обрела всеобщую популярность и стала одним из главных творений Орлова. Стоит отметить, что состав коллектива постоянно менялся, только Кокс оставалась незаменимым участником. Сама певица призналась, что после выхода седьмого альбома ее рвение к успеху куда-то пропало. Светская жизнь больше не очаровывала девушку, а бесконечные концерты казались утомительными. Когда Карина перестала испытывать прежнего энтузиазма, она приняла решения начать сольную карьеру. Но уйти из "Сливок" так просто ей не удалось.

"Уход из "Сливок" был основан на эмоциональном состоянии. У меня настал кризис среднего возраста", – призналась в одном из интервью певица.

Напомним, что около 10 лет назад на помощь артистке пришел Тимати. Молодой репер отметил творчество Карины и предложил оказать ей финансовую поддержку. Несмотря на все старания репера, Кокс отказалась от сотрудничества с лейблом и занялась своим продвижением в одиночку. Сейчас артистка продолжает выпускать песни и клипы, которые сочиняет сама.