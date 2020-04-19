Лопырева сделала неожиданное заявление о раке

В своем инстаграм-аккаунте модель отметила, что все решает энергия. По ее словам, иммунитет человека очень зависит от его морального состояния.
По теории Виктории Лопыревой, если вы находитесь в панике, страхе или негативно настроены – у вас точно больше шансов заболеть. "Не даром же говорят, что рак у женщин – следствие обиды на мужчину", – высказалась знаменитость.
Светская львица считает, наше физическое тело копирует тонкое, а тонкое – это и есть энергия. Она призвала поклонников никого не обвинять. Ведь никто не знает, как бы поступил на месте другого человека. Виктория Лопырева посоветовала найти в любом дне что-то хорошее.
Такие рассуждения удивили фолловеров Виктории Лопыревой. Многим ее теория пришлась по вкусу. Они согласились с тем, что лучше не тратить душевные силы на негатив, даже в условиях эпидемии коронавируса.
Напомним, ранее Виктория Лопырева и Ксения Собчак устроили перепалку в Сети. Телеведущая обвинила модель в том, что та вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова по расчету. Новоиспеченная жена предпринимателя ответила, что не уважает журналистку.
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