Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Накануне днем Людмила Нарусова почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью. Врачи отвезли сенатора в больницу в Коммунарку.
По данным телеграм-канала Mash, мать Ксении Собчак лежит в палате на третьем этаже. Женщина проходит полное обследование.
Телеграм-канал RT со ссылкой на главу комитета Совфеда, сообщил, что Людмила Нарусова решила самоизолироваться. Ранее она контактировала с людьми, приехавшими из других стран.
На днях ее дочь Ксения Собчак побывала в нескольких инфекционных больницах, в том числе и в Коммунарке. Она сняла репортаж о китайской инфекции для своей программы "Док-ток".
Супруг телеведущей Константин Богомолов негативно отреагировал на ее решение посвятить выпуск передачи такой опасной теме. "Муж говорит: "Все сидят дома, а моя все инфекционки города объехала!" – рассказала Ксения Собчак.
Напомним, что в начале марта Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, в России выявили 658 случаев заболевания, 29 пациентов уже вылечились.
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