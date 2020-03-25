Богомолов отругал беременную Собчак за работу в шоу "Док-Ток"

Сюжет открывает серию репортажей о китайской инфекции, которая захватила мир. Девушка заявила, что новая больница, которую построили в Коммунарке специально для зараженных, станет основным местом действия. За неделю Ксения Собчак объездила несколько лечебных заведений, где побеседовала с врачами и пациентами.
Однако не все оценили рвение журналистки заняться "горячей" темой. Например, Константин Богомолов высказал жене свое фи по поводу ее присутствия в местах повышенной опасности. "Муж говорит: "все сидят дома, а моя все инфекционки города объехала" (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – цитирует супруга телеведущая.
Впрочем, опасения мужчины вполне понятны. Пользователи Сети и некоторые телеграм-каналы заподозрили Ксению Анатольевну в беременности. На кадрах последних шоу видно, что одежда ведущей тесно сидит в районе талии. Да в и анонсе, который выложила журналистка, можно обратить внимание на наряд – живот заметен под просторным топом.
Собчак пока никак не комментирует ситуацию с беременностью. Судя по посту в "Инстаграм", она продолжит заниматься опасной работой. Женщина написала, что ищет героев, переболевших коронавирусом – блондинка мечтает рассказать истории исцеления.
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