"Хочется все разнести": порвавшая со спокойным Богомоловым Мороз ушла в отрыв

Главная премьера сезона в МХТ им. Чехова – спектакль Оскараса Коршуноваса "Чайка". На легендарной сцене Художественного театра эта пьеса ставится уже в пятый раз. Правда, так креативно – впервые. Люди, кони, латы, камеры и огромные экраны – фантазия латышского режиссера удивили даже бывалых театралов. Чего только стоит гламурная Аркадина в исполнении Дарьи Мороз, разгуливающая в купальниках, шикарных парео и широкополых шляпах!

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