"Хочется все разнести": порвавшая со спокойным Богомоловым Мороз ушла в отрыв

Пьесу, с которой "начался" Художественный театр, ставшую едва ли не самой важной в мировой драматургии ХХ века, Олег Ефремов ставил в классической манере с глубоким погружением в текст. У Оскараса Коршуноваса другой подход. Но критики считают смелый эксперимент вполне удачным.
Интересно было работать и актерам. Дарья Мороз, например, признается, что хотя привыкла к другой стилистике, но чувствовала себя органично и дискомфорта не испытывала.
"Я десять лет существовал в системе координат Константина Богомолова, в режиме сдерживания энергии, сохранения энергии, когда все внутрь, – рассказала Мороз в журнале "Камергерский, 3". – А здесь мне хочется все разнести, хочется собственную природу вытащить, потому что моя природа очень энергичная, очень разнообразная".
"Работая с Богомоловым, я привыкла к определенной дисциплине в театре, к авторитарности режиссера, – пояснила Дарья в интервью "Дни.ру". – Это блестящая школа, за которую я Косте очень благодарна. А метод Оскараса сильно отличается – он почти студенческий, когда все строится на полуимпровизации, полуэтюдах. Но моему актерскому организму это было в кайф!".
"Я "оторвалась" по полной, – улыбается актриса. – Мне хотелось, чтобы Аркадина была очень живая, ядовито-яркая, вычурно-наигранная. И чтобы это звучало иначе, чем было в спектаклях Богомолова".
Напомним, Константин Богомолов был вторым мужем Дарьи Мороз. Они познакомились в 2009 году, когда режиссер пригласил ее на роль богатой молодой вдовы Купавиной в спектакле "Волки и овцы" в "Табакерке". Брак они зарегистрировали 11 мая 2010-го. В сентябре того же года у них родилась дочь Анна. 18 августа 2018 года пара распалась, но Дарье и Константину удалось сохранить теплые отношения.
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