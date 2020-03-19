"Покупает все, что можно": Овечкин набрал домой целую кучу еды из-за коронавируса

Люди по всему миру подверглись панике после того, как неделю назад ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Некоторые жители планеты стали массово скупать все самое необходимое в магазинах и отправляться на карантин. К их числу примкнул хоккеист Александр Овечкин, который проживает в США.
В Сети появилось видео, на кадрах которого спортсмен выгружает из продуктовых тележек огромное количество покупок и заполняет ими багажное отделение автомобиля. Процесс показала супруга прославленного хоккеиста, модель Анастасия Шубская, в "Сторис". "Александр Михайлович покупает все, что можно", – комментирует она за кадром.
Ранее модель рассказывала, что жители Америки скупают туалетную бумагу, крупы и консервы, а также антибактериальные средства. Многое из этого уже сложно найти в продаже в больших количествах.
По состоянию на 18 марта в США зарегистрировано 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших в стране пока нет. Однако известно, что от пневмонии, вызванной COVID-19, там скончались 115 человек. На улицах городов мало людей, многие предпочитают сидеть дома. Тем временем в России коронавирус обнаружили у 147 жителей страны. Оправились от вируса лишь восемь человек.
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