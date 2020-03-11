"Я не знаю, что будет со мной": Муцениеце сравнила развод с прыжком в бездну

Звезда сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце рассказала о жизни после развода. Артистка переименовала влог и переехала в городскую квартиру.

Расставшись с супругом, актером Павлом Прилучным, знаменитость не унывает. Агата продолжает снимать ролики для "Ютуб", правда, теперь видео артистки выходят под общим названием "Будни разведенки".

В свежем выпуске влога звезда сериала "Закрытая школа" сообщила, что теперь будет откровенна с поклонниками. После этого Муцениеце шокировала публику, показав ранку в уголке рта. Ссадину знаменитость замазала мазью.

Также артистка рассказала, что теперь периодически бегает по утрам в парке. Звезда постоянно увеличивает дистанцию, не так давно она преодолела расстояние в шесть километров. По словам Агаты, самое сложное в занятиях спортом – это проходить мимо пекарни, которая располагается на первом этаже ее дома.

На этом откровения Муцениеце не закончились. После этого артистка расстегнула спортивный джемпер, "засветив" родинку в зоне декольте. "Я не сиськи показываю", – пояснила Агата. Артистка продемонстрировала капли пота на груди как доказательство больших стараний.

Высказалась артистка и по поводу нашумевшего развода с Прилучным. Агата заявила, что не собирается "хайпить" на личной проблеме. По словам звезды, Павел навсегда останется для нее родным человеком, ведь у них есть общие дети. Артистка обещала, что не будет "раскидывать говно на эту тему".

"Если честно, то для меня это прыжок в бездну. Я не знаю, что будет со мной. Я не знаю, куда я пойду и как сложится в дальнейшем моя судьба", – сказала Агата Муцениеце.

Знаменитость не стала скрывать, что, что испытывала страх, думая о разводе, ведь у нее был прекрасный, влиятельный муж – секс-символ страны. Муцениеце отметила, что, наверное, глупо уходить от такого мужчины, однако она считает, что поступает правильно. Звезда сериала от всей души пожелала всем женщинам не бояться делать то, что хочется.