Бывший муж нанес ответный удар после выходки Порошиной

В начале 2019 года Мария Порошина родила пятого ребенка – сына Андрея. Примечательно, что до сих пор артистка не афиширует, кто является отцом мальчика. Напомним, что у актрисы есть еще четыре дочери: старшую она родила, будучи в отношениях с актером Гошей Куценко, других – в браке с коллегой Ильей Древновым.
Пара состояла в браке более 15 лет. Известие о разводе актеров стало громом среди ясного неба не только для поклонников, но и для представителей прессы, ведь Мария и Илья демонстрировали полнейшую идиллию. Однако впоследствии Порошина признавалась в интервью, что они не раз расходились и сходились, пытаясь спасти брак. В итоге не удалось.
Мария так и не объяснила, что послужило причиной для расставания. Зато призналась, что отцом ее пока единственного сына является мужчина, не имеющий отношения к отечественному шоу-бизнесу и живущий за границей. Можно представить удивление Древнова, когда он узнал, что его имя значится в свидетельстве о рождении малыша.
Неизвестно, почему Мария Порошина так поступила. Однако Илья Древнов с таким положением дел мириться не стал и подал в суд. В 2020 год артист вступил с твердой уверенностью, что у него трое детей, и все они девочки.
"Истец был вписан ответчиком в свидетельство о рождении мальчика Андрея в графу "отец". Илья Юрьевич предоставил все необходимые доказательства, что таковым не является. В конце декабря суд удовлетворил его требования. На слушаниях присутствовал только представитель Древнова", - рассказали в Тушинском суде столицы сайту StarHit.
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