"Женатый человек": вскрылись сенсационные подробности о новом возлюбленном многодетной Порошиной

1 ноября знаменитой российской актрисе исполняется 45 лет. Предстоящий год будет невероятно насыщенным для Марии Порошиной в личном плане. Знаменитость познакомится с женатым кавалером, который будет готов бросить семью ради новой любви.

"Марию Порошину ждет невероятно насыщенный год, и это касается всех сфер жизни. Работать актрисе придется много, времени на отдых не будет. Многодетную мать будут буквально рвать на части. Что-то будет иметь успех в финансовом выражении, что-то будет казаться совершенно невыгодным предприятием, но привлекательным для самой Марии с точки зрения творчества. Все будет наслаиваться одно на другое, но, тем не менее, она успеет все благодаря нечеловеческим усилиям. Можно сказать, у нее получится объять необъятное", - рассказала "Дни.ру" таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

В новом году у Порошиной появится подруга или друг, которая(ый) приведет ее в совершенно новый круг общения и, можно сказать, откроет ей глаза на тех, с кем она дружила и находилась в непосредственном контакте ранее. Общение с этим человеком принесет ей массу пользы и даст возможность попасть в совершенно иную среду.

Порошина сможет удивить поклонников и в личном плане. Все мы знаем, что она не раскрывает информацию о своем мужчине. У пары есть ребенок, и это практически все, что мы знаем. Но в новом году у Марии появится новый кавалер. И это будет невероятная любовь. Человек женатый, будет готов бросить к ее ногам все, даже уйти от своей семьи.

И тут Мария Порошина встанет перед выбором. Устоять ей будет невероятно сложно. Мария всю жизнь думала о таком человеке, искала все эти качества в своих партнерах… "Карты показывают двойственность пути. Если она все же примет решение и уйдет от своего нынешнего мужчины – отца своего ребенка, то впереди ее ждет интересная жизнь, брак и возможно даже рождение детей", – предсказала ясновидящая.