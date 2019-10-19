"Тайное желание одно": Многодетная Порошина поделилась сокровенным

Актриса Мария Порошина опубликовала в своем Инстаграм новый снимок. Подписала она его весьма трогательно, вызвав умиление у поклонников.

Мария Порошина не любит афишировать подробности своей личной жизни, но изредка все-таки делиться с подписчиками не только кадрами со съемочных площадок и светских раутов, но и семейными фото.

В этот раз звезда выставила фотографию с детьми. Она показала заметно подросшего младшего сына, которого родила в январе этого года. Сейчас малышу десять месяцев.

Кроме того, рядом с Марией на снимке две ее дочери от брака с актером Ильей Древновым. С ним звезда рассталась несколько лет назад, но истинную причину развода супруги так и не озвучили. Также остается тайной, от кого Порошина родила своего пятого ребенка.

"Тайное желание одно. Загадаем мы с тобою на двоих…Разукрасить мир, как полотно… Ощутить, что счастье – просто жить…" – подписала снимок в Инстаграм актриса.

Ранее Илья Древнов в программе "Судьба человека" признался, что развод с Порошиной дался ему нелегко. Он рассказал, что они с Марией так и не объяснили дочерям, почему расстались, но он уверен, что они и так все понимают.