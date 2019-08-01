Диана Шурыгина разбилась на Бали

Диана Шурыгина, прославившаяся после того, как на протяжении нескольких телепередач на Первом канале смаковались подробности ее изнасилования, попала в аварию на Бали.

На Бали Диана Шурыгина отдыхала в компании мужа Андрея и миллионера Дениса Реброва. В своем Instagram девушка регулярно публиковала фотографии и видео, сделанные в путешествии, а также делилась впечатлениями от райского острова, где много разных развлечений.

Отдыхающие испробовали все: от водных аттракционов до полетов на парашюте. Диана Шурыгина отметила как плюсы, так и минусы этих приключений. К примеру, она призналась, что случайно травмировала мужа, когда осваивала рафтинг. "В первые полчаса мы преодолевали порог, и я ухватилась одной рукой за лодку, чтобы не упасть, а в другой у меня было весло, и я со всего размаху угодила любимому прямо в переносицу и очень сильно разбила ему нос. Было много крови, и нечем, да и некогда было ее останавливать, так как нас бросало из стороны в сторону. Слава богу, все обошлось, и нос не сломан", – рассказала Диана.

В общем, рафтинг не пришелся супругам по душе. "По горной реке мы спускались 20 км где-то три часа. Это долго, и мне успело наскучить за это время биться о камни и ловить брызги холодной реки. А Андрею так вообще не понравилось", – заключила Шурыгина.

Злоключения на этом не закончились. Звезда Первого канала разбилась во время катания на скутере. "По дороге на крутом спуске вниз была очень каменистая дорога, и переднее колесо ушло в сторону. Мы упали, а я очень сильно вся ободралась. Хорошо, что мимо проезжали ребята из Голландии и оказали мне первую помощь", – рассказала Диана Шурыгина.