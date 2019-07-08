Изменившую мужу Шурыгину сняли в объятиях известного певца
На днях Наталья Шурыгина повеселилась в одном из развлекательных заведений Москвы. Причем компанию женщине составил вовсе не ее муж Алексей, а привлекательный мускулистый мужчина. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении "Дни.ру", речь идет о молодом певце Игоре Лепихине. В ролике парочка медленно танцует, явно получая удовольствие.
Отметим, что Наталья Шурыгина и Игорь Лепихин познакомились в конце прошлого года на дне рождения продюсера Дианы Бичаровой. Тогда, обменявшись контактами, Наталья и Игорь начали общаться. При этом отношения Шурыгиной с супругом начали портиться и вконец разладились. В итоге у Натальи и Игоря закрутился роман. Шурыгина не стала скрывать, что увлечена другим мужчиной, и все рассказала мужу. Они приняли решение развестись.
В беседе с журналистами Наталья Шурыгина утверждала, что с мужем Алексеем они давно уже лишь создавали видимость счастливой семьи, сохраняя брак ради детей. Интересно, что старшая дочь Диана, говорят, встала на сторону отца.
Напомним, Диана Шурыгина прославилась пару лет назад. Тогда на шоу "Пусть говорят" буквально вся страна обсуждала подробности ее изнасилования весной 2016 года. Благодаря этому на жительницу Ульяновска обрушилась такая слава, которая не снилась многим российским звездам. Суд признал ее обидчика Сергея Семенова виновным. Молодой человек отсидел всего год, когда ему изменили меру пресечения и он вышел на свободу по УДО.
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