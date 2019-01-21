Шурыгина убила враньем о нашумевшем изнасиловании

Сегодня в эфире ток-шоу "На самом деле" Первого канала состоялась первая телевизионная встреча Сергея Семенова и Дианы Шурыгиной. В беседе жертва изнасилования проболталась, что в тот роковой вечер она получила побои не от Семенова.

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