"Ехала выпивать и заниматься сексом": Шурыгина внезапно вступилась за насильника

Мать скандально известной Дианы Шурыгиной Наталья считает, что того кошмара три года назад можно было избежать, заткнув рты злопыхательницам. По мнению родительницы, изнасилование ее дочери было спланировано. Третьи лица объединились против ее наследницы.

Якобы подруги, с которыми Диана приехала на ту злосчастную вечеринку, подставили ее. Ранее завистницы нашептали Сергею Семенову, что Шурыгина "безотказная". "Он шел уже с настроением, что будет интим", – заявила Наталья в студии программы "На самом деле" Первого канала.

Присутствующий на передаче Семенов категорически отрицал заявление Шурыгиной-старшей. По его словам, именно поведение девушки навело его на мысли о возможной близости. Однако позже молодой человек отметил, что Диану за глаза называли легкомысленной и легкодоступной. "Сказали, что она едет выпивать и заниматься сексом", – вспомнил Сергей.

Родительница Шурыгиной продолжает требовать от обидчика дочери извинений. Между тем Семенов не считает себя виноватым, не раскаивается в содеянном, поэтому просить прощения не собирается.

Сама Диана отмечает, что Сергей просто был дезинформирован. В тот вечер они не поняли друг друга.

"Как бы это странно ни звучало, я бы хотела защитить Семенова немножко. Я считаю, что виноваты девочки, которые преподнесли ему информацию о том, что я такая легкодоступная. И он с этими мыслями пошел на меня, но это было не так. Для меня все это было серьезно. Я не хотела. Говорила "нет". Я считаю, что также очень сильно виноваты девочки, которые ему это преподнесли", – заявила Шурыгина.

Напомним, весной 2016 года Диану Шурыгину изнасиловали. Благодаря этому на жительницу Ульяновска обрушилась такая слава, которая не снилась многим российским звездам. Суд признал ее обидчика Сергея Семенова виновным. Молодой человек отсидел всего год, когда ему изменили меру пресечения и он вышел на свободу по УДО.