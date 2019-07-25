Модель PlayBoy рассказала о своей тяжелой судьбе

37-летняя Джессика Лэндон, которая в свое время была моделью Playboy и подавала большие надежды, поделилась своей жуткой историей. Ее жизнь чуть не разрушил алкоголизм.



Она переехала в Лос-Анджелес в 19-летнем возрасте. Девушка занималась моделингом, актерским мастерством и много времени проводила на вечеринках в особняке Хью Хефнера. "В то время я думала, что живу своей мечтой", – призналась Джессика.

Мало кто знал, что в 5 лет она стала жертвой педофила. Из-за этого у Лэндон осталась психологическая травма, которая внушала ей чувство опустошенности, тревоги и стыда.

Именно во время начала своей карьеры, модель попробовала алкоголь. Он помогал ей справиться с душевными тяготами, причиненными насилием. Сначала она выпивала на вечеринках, потом дома в одиночестве, а к 26-ти годам хлестала водку круглыми сутками.

"Это было волшебное лекарство, которое я искала, единственное, что могло освободить меня", – открыто заявила Лэндон.

В один момент она заметила, что скатилась на самое дно: жила на чердаке, выглядела как бродяжка, а, кроме того, ее постоянно рвало кровью. И вот, в один день несостоявшаяся модель свалилась с лестницы и ударилась головой. Как сообщает "Экспресс газета", ее госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.

После нескольких операций девушку забрала к себе ее подруга. Но она не ухаживала за обессиленной больной, и Джессике приходилось испражняться под себя. "Экскременты разъедали мою кожу на бедрах, и через месяц я начала гнить заживо. Началось заражение крови", – с ужасом вспоминает Лэндон.

Ей удалось дозвониться экс-бойфренду, который на следующее утро забрал ее на карете скорой помощи. Врачам удалось спасти девушку, после чего несколько лет она восстанавливалась у родителей.