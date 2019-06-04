Ксения Собчак опять вставила свои пять копеек
Телеведущая заявила, что с ужасом наблюдает за развитием ситуации. Она полностью на стороне видеоблогера Баженова.
Звезда просит Министерство культуры отозвать иск. Она уверяет, что отечественные фильмы смотрят лишь благодаря работе обвиняемого. "Ау, чиновники, да Bad Comedian популяризовал российское кино", – обратилась Собчак к властям.
Напомним, что к Евгению Баженову, известному как Bad Comedian, в январе 2019 подали иск на один миллион рублей. В суд обратилась компания Kinodanz из-за обзора фильма "За гранью реальности". Там потребовали удалить ролик, в котором блогер критикует картину, из-за нарушения авторских прав, сообщает RT.
Баженов считает ситуацию противоречивой, так как в российском законодательстве нет точной информации о нормах цитирования. "По сути, мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику", – цитирует его "Комсомольская правда".
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