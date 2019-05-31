Собчак вступилась за сексапильных "содержанок"

В очередном выпуске своей программы "Осторожно, Собчак", ведущая затронула тему, которую обсуждают уже несколько дней. Ксения Собчак столкнула лбами известных богатых женщин и "молодую гвардию", так называемых инстаграмщиц.

Девушки обсуждали – кто как зарабатывает и как тратит деньги. После выхода программы на Ксению Собчак обрушилась лавина критики.

Знаменитость решила ответить пользователям Сети. "Что ж, выскажусь и я на эту тему. Мне кажется, что ничего плохого если так получилось, что твой мужчина зарабатывает сильно больше тебя – нет... Я думаю, презрительным "содержанки" люди часто маркируют нечто иное", – высказалась Ксения Собчак на своей странице в Instagram.

При этом она отметила, что никому не придет в голову говорить такое о жене Билла Гейтса или, обсуждая новый фильм режиссера Авдотьи Смирновой, клеймить ее супругом Анатолием Чубайсом. "Мне кажется, (но может я и ошибаюсь), что такое раздражение вызывает у людей не факт наличия больших денег у кого-то из мужей героинь, а способ их траты и образ жизни", – вступилась за "молодую гвардию" Ксения Собчак.

Светская львица предложила задуматься: если бы те же героини ее передачи обсуждали "не амбассадоров Шанель, а помощь онтологическим больным" – реакция была бы совершенно иная. "Получается, что такое желание повесить ярлык на героинь связано не с происхождением денег на самом деле, а со способом их траты", – сделала вывод Ксения Собчак.