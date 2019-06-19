Вадим Галыгин стал отцом в третий раз

В семье комика Вадима Галыгина произошло пополнение – у него родился сын. "Ура! Сын! Иван Вадимович!" – сообщил в личном микроблоге артист. В момент родов он находился рядом с супругой.

Напомним, что Вадим Галыгин состоял в отношениях с моделью Дарьей Овечкиной. У них есть 19-летняя дочь Таисия. Сейчас артист женат на бывшей певице Ольге Вайнилович. В 2011 году у супругов родился сын Вадим, пишет "Экспресс газета".