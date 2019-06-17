Шокированный новостями о раке Песков перенес сложную операцию

Известный пародист рассказал о самочувствии. Недавно Александр Песков перенес сложную операцию.

Артист сообщил, что у него серьезные сбои в работе поджелудочной железы. Александру Пескову пришлось лечь на стол хирурга. Медики трудились несколько часов, и в результате проблему удалось решить.

Песков подчеркнул, что у него нет онкологии. Александр не понимает, откуда взялись слухи о раке. Комик был шокирован, прочитав такие новости о себе.

"Я читал все это, будучи в больнице. Получается, что узнал свой диагноз из интернета. Подхожу к врачам и говорю: "Вот что пишут!" Медики меня успокоили: "Не читайте. Не настолько все серьезно, как там написано!" Даже не хочу вспоминать об этом. Журналисты сами поставили диагноз, а все страдали, переживали и мучились. Близкие и родные волновались", – заявил Песков.

Артист заверил, что сейчас чувствует себя превосходно. Болезнь заставила его избавиться от вредных привычек и пересмотреть рацион. Теперь Александр Песков ест только отварное и приготовленное на пару. Он ограничил себя в употреблении спиртного и полюбил полезные йогурты.

"Моя болезнь случилась по вине нездорового образа жизни. Мы, артисты, не то едим и пьем, мало спим. Конечно, стресс сыграл свою роль. Но был и другой момент. Теперь я понимаю, что обязательно надо ходить проверяться. Годы идут, а мы это не учитываем. Я не привык ходить в больницы, вот и запустил!" – цитирует Александра Пескова Sobesednik.