Вот это поворот: Началову и Фриске убило одно и то же
В 2015 году смерть Жанны Фриске буквально до основания потрясла отечественный шоу-бизнес. Теперь то же самое случилось, когда умерла Юлия Началова. Певице не было и 40 лет. Ее убила собственная беспечность: мозоль на ноге привела к заражению крови. А Жанна Фриске скончалась от опухоли мозга.
Однако матушка Ефросинья Московская, некогда бывшая певицей Юлией Матвеевой, убеждена, что обеих артисток сгубило одно и то же. "Насколько я уважала Жанну Фриске, но, понимаете, не тот путь она избрала. Для спасения души это ей очень вредило. Я за нее молюсь, за упокой", – призналась матушка. По ее мнению, всему виной "страстные песни". "Эти страстные песни, она же тоже пела страстные песни... Они не привели бы ни ее, ни слушателей ко спасению. Это погибельно все", – поделилась своим мнением инокиня с репортерами передачи "Новые русские сенсации".
Ефросинья Московская живет в Иерусалиме. Она часто встречается с паломниками, причем многие из них – отечественные знаменитости. "Борис Корчевников здесь часто останавливается. Алина Редель ночевала. Алла Пугачева не ночевала… Они сразу едут к Гробу Господню помолиться, исповедоваться", – сообщила матушка.
Она рассказала такой случай, происшедший с ней, когда она сопровождала Примадонну. "Пока мы шли от Яффских ворот до Гроба Господня, я говорю: "Алла Борисовна, самое главное – покаяние в этой жизни. Без покаяния нет спасения. А грехов столько много". Она мне и говорит: "Матушка, я столько слез пролила, что у меня уже все высохло от слез", – рассказала Ефросинья.
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