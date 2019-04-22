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В честь важной даты Фриске обнародовала раритетные семейные фото

Жанна и Наталья Фриске. Фото: www.globallookpress.com
21 августа младшей сестре Жанны Фриске Наталье исполнилось 33 года. В честь праздника она опубликовала несколько архивных семейных снимков.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Фриске часто делится с многочисленными подписчиками фотографиями и видео, посвященными ее старшей сестре Жанне, которая несколько лет назад скончалась после продолжительной борьбы с опухолью мозга.

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На сей раз Наталья обнародовала серию старых семейных фотографий в честь своего дня рождения. Накануне, 21 апреля, ей исполнилось 33 года. "Родители, спасибо вам за жизнь. Спасибо за все что вы мне дали. Ближе вас у меня нет никого. Я безумно вас люблю", – цитирует Наталью Фриске Starhit со ссылкой на ее личный блог.

На фотографиях младшая сестра популярной певицы запечатлена в разное время: на одних кадрах она настолько мала, что даже еще не может сидеть, на других – отплясывает со старшей сестрой. При этом на снимках сама Жанна выглядит неизменной улыбчивой и невероятно стильной. Разумеется, на фото есть и родители, причем на некоторых очень заметно сходство сестер и с отцом и с матерью.

Многочисленные подписчики осыпали Наталью поздравлениями и пожеланиями, а также комплиментами, которые, впрочем, адресовали не только ей, но и ее близким. Кстати, не у нее одной день рождения в апреле. В начале месяца шесть лет исполнилось единственному сыну Жанны Фриске Платону. Однако родственники со стороны певицы уже давно не видели мальчика. Они жалуются, что им чинит препятствия отец ребенка, телеведущий Дмитрий Шепелев.

Автор: Наталья Аряева22 апреля 2019, 12:45
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