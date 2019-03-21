Началову требуют представить к государственной награде
Сегодня, 21 марта, состоялась церемония прощания с популярной певицей Юлией Началовой. Проводить артистку в последний путь пришли сотни людей. Съемочная группа программы "Прямой эфир" Андрея Малахова побывала на Троекуровском кладбище.
Журналисты пообщались с пресс-секретарем Началовой Анной Исаевой. PR-менеджер рассказала, что близкие намереваются добиться для Юлии звания Заслуженной артистки. Государственная награда будет присвоена посмертно.
По словам Исаевой, они подали документы в ведомство уже давно, однако рассмотрение их заявления почему-то затянулось. Теперь родственники звезды бросят все силы, чтобы Началова получила почетное звание хотя бы после смерти.
Корреспонденты ток-шоу "Прямой эфир" пообщались также с продюсером Андреем Разиным. Музыкальный менеджер поддержал близких звезды, он планирует оказать им посильную помощь.
"Я горячо это поддерживаю, обязательно обратимся к депутатам Государственной думы и министру культуры. Она заслужила это звание, она самая лучшая звезда нашей эстрады", – сказал Разин в программе "Прямой эфир".
Артистку провожают в последний путь
Поклонники пришли проститься с любимой артисткой
Медики упустили драгоценное время
Он признался, что лежал в одной больницей с умирающей Юлей
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Умерла Юля Началова
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Был секс, но встречаться не предложил
Как вернуться в семью?
Посоветуйте легкую диету для похудения
Люди меня используют
Имя Анастасия
Завидую замужним подругам
Екатерина или Виктория
Жена шарится по карманам
Моника Белуччи
Дочь хочет сделать тату
Виктория
Пауза в отношениях это конец?
Куриная диета
Мужчины не ценят хорошего отношения
Таблетки для экстренной контрацепии
На подругу замахивается парень
Хочу ее мужа
Меган Маркл
Борбата с алкохола е възможна
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Жизнь после развода.
Препод намекает на секс
Женщина обеспечивает мужчину
Фейсбук
Колоть губы во время беременности
Постоянно мерзнут ноги
3 сигареты в день много?