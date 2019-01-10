Новый любовник увез актрису Бортич на "край света"
Отношений с Евгением Савельевым – сыном депутата Валерия Савельева – Александра больше не скрывает. Соцсети влюбленных полны снимков объятий и поцелуев.
Саша и Евгений в компании друзей отправились в путешествие - так что фоном для нежных объятий служат потрясающие пейзажи Венесуэлы. "Гора Рорайма невероятна, как будто на Марс слетали!", написала актриса. Поклонники в комментариях тоже оценили пейзаж на фотографии. "Похоже на край света!", – поразились одни, другим пришла на ум аналогия с марсианским ландшафтом.
Не отстает от Саши Бортич и ее молодой человек. Евгений постоянно публикует фото Александры, в том числе их совместные снимки с родителями. Он уже представил актрису маме и папе и, возможно, собирается в самом скором времени жениться на возлюбленной.
Напомним, в прошлом году Бортич рассталась со своим мужем, Вячеславом Воронцовым, более известным как рэпер Mezza. Звезда назвала свой брак ошибкой. А к концу года перестала скрывать свой новый роман. Впервые Бортич и Савельев появились вместе на светском мероприятии в конце ноября. А уже в декабре сама актриса опубликовала в личном блоге их совместное фото, пишет издание "7Дней".
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