Бортич впервые высказалась о новом любовнике
Совместное фото со своим избранником Александра опубликовала в Instagram. Это зеленоглазый шатен с бородой – полное соответствие всем требованиям, которые ранее озвучивала Бортич в интервью.
Как выяснилось, СМИ не ошиблись в своих предположениях. Журналисты писали, что новый партнер артистки – сын депутата Законодательного собрания Свердловской области Валерия Савельева. Сообщалось, что Евгений занимается бизнесом – не так давно он создал школу ораторского искусства.
Публикацией совместного снимка в микроблоге Бортич подтвердила отношения с сыном депутата. А в Instagram Евгения кадров с актрисой оказалось куда больше. Подписчики Александры тут же принялись обсуждать ее личную жизнь и желать счастья, пишет "Экспресс-газета".
Издание напоминает, что об отношениях Александры Бортич с мужчинами известно не так много. Звезда многочисленных сериалов и кинолент встречалась с актером Ильей Маланиным. Позже девушка успела побывать замужем за рэпером Меззой (Вячеславом Воронцовым). Брак Бортич продержался всего два года.
Артист зажал свою коронацию
Кейт была очень расстроена
Шоумен дерзко ответил на нападки актрисы
Ведущие преобразились для съемок новогоднего "Дома-2"