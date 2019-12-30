Известный артист не дал стул Пугачевой после ее выходки

Алла Пугачева вошла в гримерку к российскому артисту и бросила на пол огромный букет. Примадонна без стеснения высказала претензии.

Александр Песков, прославившийся благодаря непревзойденным пародиям, назвал далекий 1980 год началом своего творческого пути. В гостях у Владимира Никольского он изобразил Аллу Пугачеву, с которой тот как раз работал. "Сдернул с кровати покрывало, и это был мой балахон. Я надел его и прошелся в манере Пугачевой. Володя подходит ко мне и говорит: "Саня, подумай, из этого может быть номер", – рассказал артист.

Его любимый образ – актриса Людмила Гурченко. С ней Александр Песков общался на протяжении трех десятков лет, они нежно любили друг друга. А с самого начала, когда они только встретились, Гурченко не желала Пескова даже в гримерку впускать. "Кричала: "Только не Пескова сюда!" Это было в концертном зале "Россия". Я спросил: "Людмила Марковна, а почему нет?" Она говорит: "Вы меня делаете, но не так!" Я предложил поговорить и обсудить", – вспомнил Песков.

Спустя неделю он сделал номер, после которого Гурченко аплодировала стоя. За ней поднялся и весь зрительный зал.

В 1995 году в Ялте Александр Песков встретился с Аллой Пугачевой. Его предупредили, что "она приехала". Но кто это "она", артист не понял. "В зале стоит какой-то непонятный шум, все смотрят на ложу. И вдруг мой директор говорит: "Ну ты уж сделай Пугачеву как-то помягче". Я не понял, что значит "помягче". А я там попой слезаю в зал. Ну и пошел ва-банк, сделал номер, как хотел", – рассказал артист.

После второго отделения Песков раскупорил шампанское, но тут к нему в гримерку пришла Пугачева. "Вдруг – стук в дверь, и входит Алла Борисовна с огромным букетом цветов, которые, как потом выяснилось, Филипп скупил во всех ближних магазинах. Кидает его на пол и говорит: "Песков, это тебе!" – сказал пародист.

Ошеломленный Песков даже забыл предложить Примадонне присесть: "После этого жеста я забыл подать ей стул, и мы 40 минут проговорили стоя. Когда она уходила, сказала: "А почему меня так мало? Ты уж подумай..."

После этого Александр Песков придумал спектакль "Арлекин", где как прототип везде была Примадонна. Затем она вошла в его программу "Песня года". "Как-то так складывается, что в моей биографии Алла Борисовна идет рядом со мной. Мужья у нее меняются, а Песков остается", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда".