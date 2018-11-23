Пугачева вспомнила о небесных силах после громкого расставания

Примадонна высказалась о крахе отношений солистки "А’Студио" Кети Топурии и рэпера Гуфа (Алексея Долматова). Алла Борисовна поддержала молодую коллегу в трудный период жизни.

Кети подтвердила слухи о расставании с музыкантом на своей странице в Instagram. Певица излила душу подписчикам, признавшись в страхах.

"Я всегда жутко боялась одиночества, никогда одна не оставалась… А сейчас понимаю, что это ошибка, что страх остаться одной – это страх встречи с собой… А сейчас, знаете, мне стало комфортно наедине с собой, хоть и бывает грустно, но я подружилась с собой, научилась себя слышать", – написала Топурия. При этом она пожелала фолловерам находить время, чтобы побыть наедине с собой.

В комментариях к публикации артистку поддержали не только поклонники, но коллеги. Среди них оказалась и Алла Пугачева. "Силы небесные с тобой. Ты не одна", – поддержала исполнительницу Примадонна. Отреагировали сердечками на пост Кети также Глюк'оZа, Вера Брежнева, Стас Пьеха и другие.

Как писали "Дни.ру", недавно фанатка рэпера из Екатеринбурга Яна Шевцова распространила в Сети переписку с артистом и его аудиосообщения, которые говорят о том, что между ними была интимная связь. После этого многие заговорили о том, что Гуф и Кети Топурия расстались.

Напомним, слухи об отношениях солистки группы "А’Студио" и рэпера появились в январе 2017 года, когда певица еще состояла в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. Но после того, как Кети и Гуфа заметили вместе на отдыхе, и артистка развелась, Долматов и Топурия перестали скрывать отношения.