Рассорившая Гуфа и Топурию 18-летняя любовница заявила о беременности

Екатеринбурженка, которая, скорее всего, стала причиной расставания рэпера Гуфа и певицы Кети Топурии снова сделала скандальное заявление. По словам 18-летней Яны Шевцовой, она беременна от исполнителя.



Девушка призналась в этом представителям Telegram-канала "Пушка". Красотка сообщила, что не собирается растить ребенка одна, поэтому приняла решение сделать аборт.

Примечательно, что никаких официальных бумаг, подтверждающих ее интересное положение, девушка не предъявила. Прислала фото положительного теста на беременность и снимок своих ног в больничных бахилах. Судя по всему, Яна считает, что ей должны поверить на слово.

Напомним, что недавно фанатка рэпера из Екатеринбурга Яна Шевцова, распространила в Сети, переписку с артистом и его аудиосообщения, которые недвусмысленно говорят о том, что между молодыми людьми была интимная связь. После этого многие заговорили о том, что Гуф и Кети Топурия расстались.

"Он мне рассказывал, что у него была мечта переспать с девушкой из группы A'studio. Потом как-то все закрутилось, он сам не понял, что произошло. Когда он прилетал ко мне, то говорил, что ему скучно с Кети, что он пытался с ней расстаться. Он даже предлагал мне переехать к нему. А теперь мне больно и непонятно, – зачем тогда надо было начинать наши отношения", – призналась блогерам Шевцова.

Отметим, что Топурия первая прокомментировала завязавшийся скандал. Она отметила, что уже давно не общается с рэпером, поэтому об этой ситуации ничего не знает.

Между тем, сам артист планирует вернуть Кети в свою жизнь. "У меня конфликт с моей девушкой. Ты думаешь у тебя получилось нас поссорить?" – говорит рэпер Яне в аудиосообщении, намекая на то, что не хочет ставить точку в отношениях с певицей.

Также в беседе с Екатеринбурженкой артист отмечает, что давал Шевцовой деньги за интим, так как считал ее представительницей древнейшей профессии. Отметим, что о подлинности сообщений, которые опубликовала Шевцова, пока неизвестно.