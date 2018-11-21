Топурия впервые высказалась после скандальной измены Гуфа

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Среда 21 ноября
Лента новостей
17:24
Двое омичей обокрали друзей на 125 тысяч рублей
16:59
При пожаре в Нижегородской области погибли три человека
16:49
В Москве открылся новый дилерский центр Audi
16:38
Ростовчанин пырнул полицейского ножом
16:16
Рак кишечника победили аспирином
16:10
Пир во время чумы: обманутая Украина отмечает победу Майдана
16:05
Алтаец с особой жестокостью дважды изнасиловал женщину
15:50
Какие вопросы нельзя задавать женщине
15:46
Оголившаяся Захарова блеснула на красной дорожке
15:05
Госдума возьмет на контроль исполнение бюджета
14:57
Меркантильной Боне поставили неутешительный диагноз
14:33
В Уфе автолюбительница насмерть сбила пенсионерку
14:22
Галактике предрекли мощный взрыв
14:09
Додон в Госдуме рассказал о вековой дружбе России и Молдавии
14:08
Сын раскрыл главную тайну смерти Табакова
14:03
"Реинкарнация Плисецкой": великая балерина перед смертью благословила Волочкову
13:51
В Вологодской области ребенок провалился под лед
13:39
Найдено лучшее средство в борьбе с бессонницей
13:29
Алибасов показал свадебные фото с Федосеевой-Шукшиной
13:25
Как стать атлетом
13:24
Володин призвал молдавских политиков к диалогу с Россией
13:19
Под Москвой обнаружили клад в черепе мамонта
13:18
84-летний Басилашивили усох от тяжелой болезни
13:14
Беременна? – Распухшая любовница Тимати вызвала пересуды
12:57
Набиуллина доложила депутатам о работе Центробанка
12:46
"Злобный карлик!": Шнуров посмеялся над Нагиевым
12:44
"Гип-гип-ура!": вдовствующая Поргина организует очередную гулянку
12:43
Особняк известного актера уничтожила мстительная кошка
12:31
Революционную вакцину против ВИЧ решили испытать на москвичах
12:28
Жители Кургана ограбили магазин ради сытного обеда
12:26
Пражская тусовка Ходорковского: почем котлеты для русофобов?
12:15
"Крокус Сити Холл" станет резиденцией Настоящего Деда Мороза
12:01
В Петербурге пьяный мужчина насмерть замерз на детской площадке
11:53
"Такой маленький": звезда "Дома-2" разочарована сексом с актером из "Игры престолов"
11:53
Россияне поплатились за интим в метро
11:48
Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере
11:41
Старые iPhone оказались под угрозой взлома
11:33
Пилот самолета назвал виновных в гибели мужчины в Шереметьево
11:12
На Москву надвигается снежный апокалипсис
11:05
Бородина вскипела от слов участницы "Дома-2" о своих детях
11:04
Асмус рассказала о пикантной встрече с известным актером
10:51
Россиян научили выбирать красную икру
10:42
5 признаков несерьезных отношений
10:26
"Я умираю": изможденная Седокова без макияжа решилась на признание
10:23
Жена ушла от Осина к его лучшему другу
10:16
В Шереметьево самолет раздавил пассажира
10:16
Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление
09:52
Рассекречено строительство роскошного особняка Абрамовича
09:47
Пугачеву втянули в грязные криминальные разборки
09:38
Сборная России по футболу с треском провалилась в решающем матче
09:07
Порошенко вонзил нож в спину Трампу
09:00
Лимузин Путина с открытым багажником вызвал переполох
08:43
Цымбалюк-Романовская счастлива разделить незавидную участь с Шаляпиным
08:23
Видно из космоса: объявлено о проседании опор Крымского моста
08:20
Шикарная Загитова побила раздетую Туктамышеву
07:41
В жабо и концертном костюме: фото мертвого Осина
22:06
Подробности свадьбы престарелых Алибасова и Шукшиной
21:59
Замерзающая Украина пожинает плоды майдана
21:47
В Уфе чудом спасли водителя перевернувшейся иномарки
21:46
Девушка зажала грабителя между ног и заставила визжать от боли
21:45
Шубская показала шикарную фигуру в мини-бикини
21:27
Карусель в центре города оказалась тайным храмом
21:25
Убитого на скотном дворе пастуха закопали в навозной яме
21:13
Раскрыта диета долгожителей
21:13
Как Караченцов называл Поргину в постели
20:44
Истерящая Рапунцель из "Дома-2" довела маленькую дочь до трясучки
20:37
Туктамышева: Секс лучше фигурного катания
20:36
Уснувший водитель протаранил автобус
20:32
Лидия Федосеева-Шукшина стала женой Бари Алибасова
20:31
Ковальчук вцепилась в Чумакова после новости об изменах
20:27
Турчак потребовал оградить детей от избивающих их учителей
20:16
Найдена старейшая жительница Урала
20:06
Знаменитая российская теннисистка впервые стала мамой
19:51
Лена Беркова о новой жизни без купюр
19:40
Скандал Серова и Друзьяк получил неожиданное продолжение
19:32
Цымбалюк-Романовской вынесли суровый приговор
19:32
"Хромая утка" Меркель поплакалась бедолаге Мэй
19:30
В Тюмени иностранец едва не умер у больницы
19:08
Разин разрыдался у гроба Осина
19:00
Под Омском в ДТП с фурой погибли двое
18:48
Яркая жизнь разбившихся в Доминикане россиян-молодоженов
18:44
Молодая женщина загуляла и на сутки бросила маленьких детей одних в квартире
18:24
Кавалер с сайта знакомств усыпил и ограбил ростовчанку
18:13
Участника банды Басаева схватили в Москве
18:02
Униженного Порошенко жестко подставили перед выборами
17:53
Алана Мамаева "продает" фамилию мужа
17:47
Россиянка пыталась убить младенца
17:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 ноября 2018 года
17:13
Кормящая грудью Костенко ушла из-за нервного срыва
17:09
Алкаши и наркоманы всех мастей бросились к гробу Осина
16:44
Вскрылось темное прошлое бегавшего по крышам Саакашвили
16:42
В уфимском отделе ГИБДД умер пенсионер
16:36
Народ ахнул: могилы Галкина и Корнелюка обнаружились во время похорон Осина
16:33
Фестиваль S0BER FEST показал многообразие сортов безалкогольного пива в России
16:33
Меланья Трамп спускает миллионы на вечеринку
16:27
Помявшая грудь подруги звезда "Дома-2" лишилась сна
16:20
Перебегавшую дорогу россиянку покалечил грузовик
16:17
Лолиту увезли в больницу прямо с концерта
16:02
Пластинки Осина закопали вместе с ним в могилу
15:59
Дарья Мельникова выставила огромный живот на публике
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Позорище": Малахов утянул на дно Борисова и Шепелева
От спустившей 30 миллионов Бузовой отвернулись Киркоров и Пугачева
Мазур собирают в тюрьму за копание в грязном белье Цымбалюк-Романовской
Цымбалюк-Романовской вынесли суровый приговор
Цымбалюк-Романовская счастлива разделить незавидную участь с Шаляпиным
Подробности свадьбы престарелых Алибасова и Шукшиной
Шоу-бизнес

Топурия впервые высказалась после скандальной измены Гуфа

Кети Топурия. Фото: www.globallookpress.com
Певица Кети Топурия впервые прокомментировала скандал с рэпером Гуфом. Звезда заявила, что давно не видела суженого. 
прочитано 858 раз

На днях стало известно, что Алексей Долматов, он же Гуф, за спиной у Топурия встречался с юной фанаткой из Екатеринбурга. Девушка откровенно рассказала об интимной связи с артистом , сделав публичными все голосовые сообщения и переписки с ним.

ПО ТЕМЕ

"Даже прикольно": Кети Топурия о расставании с Гуфом

Кети Топурия встречается с бывшим мужем

Пока Гуф отказывается комментировать то, что происходит в его личной жизни, и на вопросы о любовнице реагирует потоком отборного мата. До недавнего времени хранила молчание и сама Кети Топурия.

Однако представителям Youtube-канала "Пушка" удалось связаться с певицей. "Мы уже давно не общаемся, так что я ничего не знаю", – рассказала Топурия в телефонном разговоре, тем самым подтвердив новости о своем разрыве с Долматовым.

Примечательно, что Кети не стала называть реальную причину расставания. Между тем ходят слухи, что Алексей не был верен любимой, якобы постоянные измены выводили из себя певицу.

Между тем, как сообщает "Комсомольская правда", Гуф возобновил общение с бывшей девушкой Лесей Фак, с которой встречался два года, – он добавил девушку в друзья в соцсетях. На фанатских форумах теперь судачат, мол, Долматов переключился на экс-возлюбленную.  
Автор: Руслана Алексеева21 ноября 2018, 17:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кети Топурия похвалилась подросшей дочерью

567

комментарии

Политика

Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление
Униженного Порошенко жестко подставили перед выборами
Вскрылось темное прошлое бегавшего по крышам Саакашвили
Путин и Эрдоган утерли нос теряющему власть Порошенко

Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 ноября 2018 года
Топурия впервые высказалась после скандальной измены Гуфа
Беременная Рапунцель оголила зад на людях
Галкина умоляют вернуться к оставленной Пугачевой

Проишествия

Девушка зажала грабителя между ног и заставила визжать от боли
Яркая жизнь разбившихся в Доминикане россиян-молодоженов
Пытавшаяся похудеть россиянка умерла из-за слабительных
Жующий чужие волосы маньяк попал на видео

Lifestyle

Карусель в центре города оказалась тайным храмом
Когда выйдет новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки"
"Плачет девушка в автомате": лучшие песни Евгения Осина
Concord Orchestra покоряет Россию
Политика

Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление

Украинский лидер поразил нелепым выпадом
Шоу-бизнес

Пугачеву втянули в грязные криминальные разборки

Преступник обчистил дом высокопоставленного чиновника
Шоу-бизнес

Собчак миловалась при всех с известным режиссером

Говорят, в семейной жизни телеведущей не все гладко
Шоу-бизнес

"Шваль, пошли отсюда вон!": Кудрявцева опешила от истерики Максаковой

Гороскоп

Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября
Умирать не собирается: определена судьба Януковича после страшной травмы
Совет на выходные
В деле об убийстве Талькова появился новый подозреваемый

Фоторепортажи

Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере
Разин разрыдался у гроба Осина
Печальная Зудина растворилась на фоне эффектной Демидовой
Ласкающая себя на сцене Бузова вызвала оторопь

Спорт

Шикарная Загитова побила раздетую Туктамышеву
Туктамышева: Секс лучше фигурного катания
Алана Мамаева "продает" фамилию мужа
Бутырская высказалась о лишних килограммах Загитовой

Регионы

Россияне поплатились за интим в метро
Месяц валяется: родители бросили тело керченского стрелка в морге
Атака Крымского моста вышла боком украинцам
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru