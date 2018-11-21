Топурия впервые высказалась после скандальной измены Гуфа

Певица Кети Топурия впервые прокомментировала скандал с рэпером Гуфом. Звезда заявила, что давно не видела суженого.



На днях стало известно, что Алексей Долматов, он же Гуф, за спиной у Топурия встречался с юной фанаткой из Екатеринбурга. Девушка откровенно рассказала об интимной связи с артистом , сделав публичными все голосовые сообщения и переписки с ним.

Пока Гуф отказывается комментировать то, что происходит в его личной жизни, и на вопросы о любовнице реагирует потоком отборного мата. До недавнего времени хранила молчание и сама Кети Топурия.

Однако представителям Youtube-канала "Пушка" удалось связаться с певицей. "Мы уже давно не общаемся, так что я ничего не знаю", – рассказала Топурия в телефонном разговоре, тем самым подтвердив новости о своем разрыве с Долматовым.

Примечательно, что Кети не стала называть реальную причину расставания. Между тем ходят слухи, что Алексей не был верен любимой, якобы постоянные измены выводили из себя певицу.

Между тем, как сообщает "Комсомольская правда", Гуф возобновил общение с бывшей девушкой Лесей Фак, с которой встречался два года, – он добавил девушку в друзья в соцсетях. На фанатских форумах теперь судачат, мол, Долматов переключился на экс-возлюбленную.