"Сменила парик": Пугачева вышла в свет после болезни

Без сомнения, Алла Пугачева стала главным гостем на дне рождения внучки Игоря Крутого Деми. Говорят, это был первый выход в свет Примадонны после болезни, из-за которой она пропустила юбилейный концерт Леонида Агутина.

На днях в одном из столичных ресторанов состоялось празднование трехлетия внучки продюсера и композитора Игоря Крутого Деми Роуз. Это дочь его падчерицы Виктории Крутой.

На празднике, устроенном, конечно, для детей, отметилось и множество именитых гостей постарше. К примеру, были приглашены певица Жасмин, балерина Анастасия Винокур, бизнесвумен Алла Вербер и многие другие. Праздник был оформлен в стиле мультфильма "Холодное сердце". Сама именинница блистала в розовом платье с разноцветными пайетками и короной на голове.

Интересно, что на празднике отметилась и Алла Пугачева. Для выхода в свет Примадонна выбрала образ учительницы – черный наряд в мелкий белый горошек с завязанными бантом лентами в тон, несколько ниток жемчуга и очки в черной оправе. Образ дополнила задорная прическа. Фотографией с Примадонной поделилась певица Жасмин, опубликовав кадр на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

По какой-то причине многим подписчикам образ Пугачевой не пришелся по вкусу. Дескать, не по возрасту наряд и прическа. "Поменяла парик", "Очень люблю Аллу Пугачеву, но вот эти ее "пристяжные" волосы на макушке выглядят так не натурально, как гротеск, что постоянно хочется её причесать, сделать ей прическу из ее собственных волос. Понятное дело, что в нашем возрасте там "не сады", как сказал Филатов, но ведь и не откровенная плешь. Я уверена, что там можно сделать нормальную прическу, без пастижерных изделий", "новый парик у аллы (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.

Говорят, этот выход Аллы Пугачевой в свет стал первым после болезни. Из-за нее Примадонне пришлось отказаться от выступления на юбилейном шоу Леонида Агутина.