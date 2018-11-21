Пугачеву втянули в грязные криминальные разборки

Алла Пугачева втянута в неприятную историю. Сын личной портнихи Примадонны оказался преступником.

Все началось с того, что в конце октября был ограблен дом высокопоставленного чиновника Андрея Бельянинова. Преступник вынес 1,5 миллиона рублей, десять тысяч евро, десять тысяч долларов, а также коллекционные монеты с ликом Николая II.

Вскоре правоохранители вышли на след 49-летнего Якова Субботы, широко известного в узком криминальном кругу. Сын личной портнихи Аллы Пугачевой Яков Григорьев (тогда он еще носил такую фамилию) играл в казино, на почве любви к которому был лично знаком с поп-королем Филиппом Киркоровым. Именно из-за казино он стал придумывать различные авантюры.

Еще будучи курсантом, Яков с подельником обчистили подмосковный санаторий, меховое ателье и хранилище инвестиционной компании. А самыми громкими их преступлениями стали хищение уникальных книг из хранилища Государственной публичной исторической библиотеки и вооруженный налет на Музей музыкальной культуры имени Глинки, откуда были вынесены бесценные скрипки Страдивари и Штайнера. Яков получил тогда восемь лет тюрьмы.

После отсидки Григорьев сменил фамилию на Субботу и переехал в Санкт-Петербург, где промышлял кражами и грабежом. В городе на Неве его тоже поймали и отправили на несколько лет в тюрьму. Освободившись, Суббота снова объявился в Москве и совершил вооруженный налет на квартиру.

Как отмечает "Московский комсомолец", преступник был уже очевидно болен: ему поставили диагноз "шизофрения", он плохо слышал, а незадолго до нападения повредил руку. Спустя год Субботу задержали и приговорили к 8,5 года тюрьмы, однако он освободился досрочно. После этого бандит переехал жить в Протвино, а затем нацелился на особняк Бельянинова. Правоохранители не исключают, что у Субботы был подельник.