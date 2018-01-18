Дочь Стриженовой набросилась на насильника Шурыгиной

Дочь актрисы Натальи Стриженовой Александра Холошина приняла участие в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Девушка набросилась на осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергея Семенова и добавила, что молодого человека необходимо отправить в тюрьму.



Актриса Александра Холошина рассказала, что начала сбор подписей, чтобы Сергей Семенов вернулся в тюрьму. Впрочем, сам молодой человек на слова дочери Натальи Стриженовой внимания обращать не стал. "Я не считаю, что Александра Холошина – ярый борец за справедливость. Она делает это ради собственной выгоды", – заметил он.

"Диана ужасно травмирована этой ситуацией", – поддержала Диану Шурыгину ее подруга Юлия Корс. "Мы с Дианой дружим около года. Пишут, что она пьющая и гулящая, это неправда", – добавила она.



Впрочем, на передаче нашлись и те, кто встал на сторону насильника Дианы Шурыгиной или хотя бы попытался рассказать, что произошедшее на той роковой вечеринке было не столь однозначным. "В тот день Диана ко всем лезла, вешалась. Я не считаю ее жертвой", – вспомнила одна из девушек, которые в тот вечер были там.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Янв 12, 2018 at 4:09 PST

Друг Дианы Шурыгиной Олег Кабалов рассказал, что забирал юную красотку из центра Москвы, когда она была пьяна. По его словам, подобное происходило едва ли не каждые выходные. Впрочем, разгульная жизнь девушки после переезда в столицу прекратилась после ее знакомства со своей новой любовью – Андреем Шлягиным.

Как оказалось, Андрей Малахов лично знаком с мужем Дианы Шурыгиной. "Он все-таки как-то ее сдерживает. Она попала в нормальные руки", – заметил ведущий.

Напомним, Сергей Семенов, который был осужден за изнасилование Дианы Шурыгиной, принял участие в программе по видеосвязи. Он не может отходить от своего дома в поселке Новочеремшанск Новомалыклинского района Ульяновской области дальше, чем на 25 километров. За перемещениями молодого человека следят при помощи электронного браслета.