Вышедшего из тюрьмы Семенова лишили свободы

Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов после выхода на свободу по УДО не может отходить от своего дома в поселке Новочеремшанск Новомалыклинского района Ульяновской области дальше, чем на 25 километров. За его перемещениями следят с помощью электронного браслета на ноге.

Злоключения Сергея Семенова, который стал известен на всю страну после скандальной истории с изнасилованием Дианы Шурыгиной, не закончились после выхода из тюрьмы. "Можно сказать, что я заперт на полтора года в пределах 25 километров", – рассказал молодой человек в эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". В программе он принял участие по видеосвязи.

"Я не думаю, что найду работу при своих условиях освобождения. Мама Дианы кричит, что я не выплачиваю исковые требования. Пока это проблематично сделать в силу обстоятельств", – добавил он. Кроме запрета отходить от дома дальше, чем на 25 километров, в отношении Сергея Семенова действует еще одно ограничение – гулять после 22:00 ему нельзя.

За выполнением этих условий следят при помощи электронного браслета, надетого на ногу. "Первое время браслет ему мешал, он не мог спать", – призналась мама Сергея Семенова Ольга. Впрочем, отметила она, воспринимать устройство можно и как своеобразную защиту. "Теперь его никто не увезет, не посадит", – заметила Ольга Семенова.

Молодой человек забрал из тюрьмы письма, которые ему писали из самых разных уголков России. Объем корреспонденции составил два мешка. "За все время я не получил ни одного плохого письма", – заметил он.

Дать четкого ответа на вопрос о дальнейших планах Сергей Семенов не смог. "Пока с моими ограничениями ничего не ясно. Буду думать по обстоятельствам. Всем большое спасибо", – заключил он.