Хитрую Шурыгину прищучили в студии с Семеновым

Очередной выпуск программы "Прямой эфир" был посвящен недавно вышедшему на свободу Сергею Семенову. Молодой человек обвинялся в изнасиловании Дианы Шурыгиной.

Эксперты, приглашенные продюсерами шоу в студию, обрушились на бывшего заключенного. Часть из них была уверена, что Семенов отсидел недостаточно. "Год в колонии – как в армии побывал. Испортил жизнь Диане и ее семье. За те действия, которые он совершил, суд назначил ему справедливое наказание в виде восьми лет... О том, что Сергей освобождается по УДО, нас не известили. Ранее говорили, что это возможно только по согласию потерпевшей стороны", – заявила адвокат Дианы Шурыгиной Наталья Глухова.

Отметим, что некоторая часть экспертов встала на сторону Сергея Семенова. Так, например, телеведущий Отар Кунуашвили заявил, что находит поведение Дианы Шурыгиной странным. "Разумеется, я против насилия. Насилие над женщиной – расстрельная статья. Мир сошел с ума. Жалко обоих. Но Диана слишком быстро освоилась в новых условиях", – признался в своих сомнениях ведущий. Ему вторил его коллега, Артем Королев. Он заявил, что Диана Шурыгина не похожа на жертву.

Сам молодой человек заявил, что не собирается общаться с Дианой Шурыгиной. Он не намерен приносить ей свои извинения и виноватым себя не чувствует. "Да, в этих событиях была моя вина. Мне нужно было лучше следить за своим окружением. Но в том, в чем меня обвинил суд, я не признаюсь. Вас там не было, вы не знаете. Она не была слабой, скажем так", – ответил молодой человек одному из нападавших на него экспертов.

Сергей Семенов подчеркнул, что не считает себя во всем правым. Он хочет, чтобы его история стала наглядным примером для других молодых людей. ""Чтобы они не допустили таких же ошибок", – объяснил Сергей Семенов.