Муж Шурыгиной избил второго насильника в эфире Первого канала

Съемки очередного выпуска программы "На самом деле" закончились скандалом. Муж Дианы Шурыгиной решил потребовать от насильника девушки сатисфакции.

Андрей Шлягин ворвался в студию и накинулся с кулаками на Александра Рухлина, которого звезда "Пусть говорят" обвиняла в изнасиловании. Супруг девушки несколькими сильными ударами сбил Рухлина со стула и потребовал у него извиниться перед Дианочкой. "Извинись ***** перед ней, ****", – забился в руках охранников Шлягин.

Когда защитника Шурыгиной попытались вывести из студии, дорогу ему преградила возлюбленная Рухлина. Девушка толкнула Шлягина, но мгновенно оказалась в опасности: разъяренная Шурыгина бросилась на защиту супруга и даже успела нанести удар в грудную клетку своей оппонентки. Хаос, воцарившийся в студии, усиливали вопли Шлягина: "Ты что, не можешь перед ней извиниться, падла?! ***** ".

Видимо, испугавшись возможного тюремного срока, невеста Рухлина убежала от дважды изнасилованной Шурыгиной и принялась утешать своего возлюбленного. Молодой человек выглядел шокированным и дезориентированным. Он явно был расстроен.

Отметим, что прямо перед потасовкой Диана, в свойственной ей эмоциональной манере, требовала от Александра извинений. "Ну ты мужик или нет? Скажи нормально! Ну что ты за дибил? Извиниться нормально не можешь! У тебя там девушка, тебе должно быть реально стыдно! Реально стыдно! Мне даже тебя реально жалко, потому что ты жалкий! Ну сделал – извинись, что ты мямлишь тут?", - накинулась Шурыгина на молодого человека, которого обвиняла в изнасиловании.

Дмитрий Шепелев, ведущий передачи, попробовал снизить накал страстей и пригласил в студию мужа Дианы. "Александр собирается жениться, я поддерживаю вас, дай бог все сложится хорошо и не будет дальнейших потрясений. Диана в течение этого года тоже вышла замуж, и сейчас в этой студии, пожалуй, единственный человек, который, наверное, сможет защитить свою избранницу, и человек, которому предстоит это делать до конца своих жней. Это Андрей Шлягин", – заявил Шепелев.

Супруг Шурыгиной видимое принял ведущего за ринг-анонсера, и сразу же начал боксировать с Рохлиным.